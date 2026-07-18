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Греция выступила против части новых санкций ЕС против России: что вызвало спор

10:46 18.07.2026 Сб
2 мин
В ЕС возникли разногласия из-за нового пакета санкций против России
aimg Анастасия Никончук
Греция выступила против части новых санкций ЕС против России: что вызвало спор Фото: санкции (GettyImages)
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Евросоюз пока не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Одной из причин стала позиция Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Неожиданное препятствие

Греция выступила против отдельных положений нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, предупредив, что запрет на перевалку российского сжиженного природного газа в третьи страны может ударить не только по Москве, но и по европейским компаниям.

По их словам, Афины считают, что любые новые ограничения должны усиливать давление на Россию, но при этом не ослаблять конкурентоспособность европейского бизнеса.

Почему Афины возражают

Как отмечают собеседники агентства, Греция занимает ведущие позиции на европейском рынке морских перевозок СПГ и входит в число крупнейших мировых игроков, конкурируя с Японией, Китаем и США.

Поэтому в Афинах опасаются, что запрет на перевалку российского газа позволит перевозчикам из стран, не входящих в ЕС, занять освободившуюся нишу.

"С точки зрения Афин, любой новый пакет ограничительных мер должен быть тщательно выверен, чтобы максимально усилить давление на Москву, одновременно минимизируя непредвиденные последствия для европейского бизнеса, потребителей и конкурентоспособности", — заявил один из источников.

Он также подчеркнул, что Европа не должна в итоге отдавать целые сектора экономической деятельности или долю рынка игрокам, не входящим в ЕС, как непредвиденный результат собственной санкционной политики.

Переговоры перенесли

По информации Reuters, послы стран ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций на заседании в среду. Помимо Греции, возражения по отдельным положениям высказала и Австрия.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страны Евросоюза пока не пришли к единой позиции относительно дополнительных ограничений в отношении российского сжиженного природного газа.

В итоге обсуждение нового санкционного пакета перенесли на 23 июля. До этого времени предельная цена на российскую нефть останется на действующем уровне — 44,10 доллара за баррель.

Напоминаем, что 17 июля Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России, расширив ограничения на предприятия, задействованные в разработке, производстве, управлении и финансировании российского военно-промышленного комплекса, в том числе структур, связанных с выпуском навигационных модулей для дронов Shahed и ракет "Искандер-М".

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