В ЄС заявили про загрозу ескалації в Карабасі

Ситуація в Нагірному Карабасі загрожує ескалацією і втягуванням в конфлікт інших регіональних акторів. Європейський союз вимагає від сторін негайно припинити бойові дії і без додаткових умов повернутися до переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ - США, Росії і Франції.

Про на засіданні Європарламенту заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє прес-служба Європейської служби зовнішніх дій.

"Ми бачили надзвичайно тривожні повідомлення про атаки на населенні райони, що призвели до жертв серед мирного населення. Ми рішуче закликаємо сторони повністю виконувати власні міжнародні зобов’язання щодо захисту цивільного населення. Виходячи із наявних ресурсів, ми виділили невелику суму грошей (500 тисяч євро) для гуманітарної допомоги в районах, що постраждали", - сказав Боррель.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що провів окремі переговори з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану із закликом до обох сторін припинити бойові дії і повернутися за стіл переговорів.

Боррель також обговорював ситуацію в Нагірному Карабаху з міністрами закордонних справ Російської Федерації і Туреччини і підкреслив важливість того, щоб регіональні учасники утримувалися від "будь-якої діяльності і риторики, які можуть ще більше розпалити ситуацію".

"Поточна військова конфронтація вздовж контактної лінії у зоні конфлікту в Нагорному Карабаху є предметом нашої глибокої тривоги. Це найбільша конфронтація з 1993-1994 років. На цій стадії, на жаль, не можна виключати подальшої ескалації конфлікту та втягування у нього регіональних акторів. Це може серйозно загрожувати стабільності усього регіону", - сказав він.