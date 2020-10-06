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Азербайджан готовий надати гуманітарні коридори для вірмен

Баку, Вівторок 06 жовтня 2020 20:46
Азербайджан готовий надати гуманітарні коридори для вірмен
Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Україна

Азербайджан готовий надати гуманітарні коридори для вірменського населення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі. Коридор буде відкрито із застосуванням норм і принципів міжнародного права.

Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони Азербайджану Анар Ейвазов, повідомляє видання Report.

За його словами, гуманітарними коридорами можуть вийти військовослужбовці армії Вірменії, які вирішили добровільно здатися.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав міжнародних гарантій виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху.

Крім того, раніше генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв попросив Україну не допустити масового виїзду етнічних вірмен в Нагорний Карабах. За його словами, після втрати контролю над кількома населеними пунктами Вірменія закликала вірменських мігрантів повернутися для участі у війні з Азербайджаном.

Додамо, що до цього президент Ільхам Алієв зазначив, що Азербайджан повернеться до режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху, коли Вірменія надасть графік виведення своєї армії з цих територій.

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