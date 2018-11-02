У ЄС заявили, що вільна торгівля з Україною сприяє розвитку краъни

Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

У 2017 році експорт ЄС до України виріс на 22%

Зона вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським союзом сприяє зростанню країни після економічної кризи 2014-2015 років. Про це РБК-Україна повідомили у представництві ЄС в Україні.

Зазначається, що у 2015-2016 роках експорт послуг з ЄС в Україну збільшився на 9%, тоді як імпорт скоротився на 2%. У 2016 році прямі іноземні інвестиції ЄС в Україну залишались на низькому рівні.

На сьогодні ж ЄС є найбільшим торговим партнером України. У 2017 році частка ЄС у загальній торгівлі була 42%. Двостороння торгівля суттєво збільшилась. Експорт ЄС до України виріс на 22%, а імпорт з України - на 27%.

Крім того, в умовах вільної торгівлі Україна для Європейського союзу є головним джерелом імпорту сільськогосподарської продукції. Це переважно зернові, рослинні олії та насіння олійних культур. У 2017 році імпорт з цієї країни збільшився на третину.

У висновках другого щорічного звіту про імплементацію торгових угод Євросоюзу зазначається, що у 2017 році достатньо високим залишився рівень використання торгових преференцій Україною для імпорту в ЄС і становив 87%, незважаючи на невелике зниження, порівняно з 2016 роком.

"Водночас Україна продовжила заборону експорту деревини, яка діє з 2015 року. Незначним є прогрес щодо ухвалення лісового законодавства, яке мало припинити ці обмеження у торгівлі", - підкреслили у представництві ЄС.

Також вказується, що Україна не змогла повністю використати преференційні тарифні квоти ЄС на сільськогосподарську продукцію.

"Ця продукція досі не відповідає усім санітарним та фітосанітарним вимогам. Тому експортери зіштовхуються з певними труднощами при розміщенні своєї продукції на європейських ринках", - сказали в представництві.

Для вирішення цього обмеження наразі Україна завершує обговорення питання санітарних та фітосанітарних стратегій з Єврокомісією.

Також у ЄС підкреслюють, що Україна здійснила позитивні кроки для покращення системи державних закупівель. Вона також продовжила впроваджувати комплексну стратегію реформ. Зокрема, це система електронних закупівель, яка має посилити ефективність та зменшити корупцію.

У ЄС позитивно сприймають те, що Україна також висловила зацікавленість у початку перемовин щодо укладання угод про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA).

Також в Україні, на думку ЄС, спостерігається прогрес у реалізації угоди про асоціацію про торгівлю та сталий розвиток. Підкомітет з торгівлі та сталого розвитку ще має розглянути питання положень про працю. Також в ЄС додають, що потрібно створити консультативну групу громадянського суспільства України.

Нагадаємо, нещодавно перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявляв, що Україна очікує на підписання угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Очікується, що це відбудеться в найкоротші терміни.