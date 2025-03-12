RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В ЕС заявили, что теперь РФ должна продемонстрировать готовность к достижению мира

Фото: цель ЕС - поддерживать Украину в достижении справедливого мира (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американкой и украинской делегациями, в ходе которой Украина выразила готовность к полному прекращению огня на 30 дней. Теперь же, готовность к миру предстоит продемонстрировать России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕС на официальном сайте европейского блока.

"Европейский союз приветствует совместное заявление Украины и США по итогам их встречи в Королевстве Саудовская Аравия, включая предложения о соглашении о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведывательной информацией и помощи в сфере безопасности со стороны США", - говорится в публикации.

Европейский блок отмечает, что готов внести свой полный вокал в поддержку предстоящих шагов совместно с Украиной, США и другими партнерами. Цель ЕС - поддерживать нашу страну в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права.

"Предложение о прекращении огня - если оно будет принято Россией - может стать важным шагом в этом направлении. Теперь России предстоит продемонстрировать свою готовность к достижению мира", - добавили в ЕС.

Резюмируя, в публикации сказано, что Европейский союз приветствует усилия Королевства Саудовская Аравия по проведению этих дискуссий.

Подробнее о том, о чем договорились США и Украина по итогу переговоров в Джидде - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговорыВойна в УкраинеЕвросоюз