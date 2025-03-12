У ЄС заявили, що тепер РФ має продемонструвати готовність до досягнення миру

"Європейський союз вітає спільну заяву України та США за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія, включно з пропозиціями про угоду щодо припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідувальною інформацією і допомоги у сфері безпеки з боку США", - йдеться в публікації.

Європейський блок зазначає, що готовий внести свій повний вокал на підтримку майбутніх кроків спільно з Україною, США та іншими партнерами. Мета ЄС - підтримувати нашу країну в досягненні всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

"Пропозиція про припинення вогню - якщо вона буде прийнята Росією - може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер Росії належить продемонструвати свою готовність до досягнення миру", - додали в ЄС.

Резюмуючи, у публікації сказано, що Європейський союз вітає зусилля Королівства Саудівська Аравія щодо проведення цих дискусій.