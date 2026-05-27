В ЕС заявили о риске расширения войны Россией за пределы Украины

В Европе фиксируют рост угроз и риторики Москвы

На фоне массированных ударов по Киеву в европейских столицах усиливаются опасения, что Владимир Путин может попытаться расширить конфликт за пределы Украины.

По данным западных медиа, в последние недели Россия усилила жесткие заявления в адрес стран Балтии, включая угрозы в отношении Латвии, которую обвиняли в размещении украинских операторов беспилотников. В Риге эти обвинения отвергают.

Также сообщалось, что российское Минобороны публиковало данные о компаниях в нескольких европейских странах, которые якобы участвуют в производстве дронов совместно с Украиной, предупреждая о возможных последствиях и эскалации в случае продолжения военной поддержки Киева.

В ЕС говорят о риске проверки НАТО

Европейские чиновники в сфере безопасности допускают, что Москва может попытаться проверить единство НАТО, выбрав ограниченные цели — от стран Балтии до объектов альянса в Балтийском регионе и Арктике.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась за последние два года, а Россия стала активнее использовать гибридные методы, переходя к более рискованным действиям.

По его словам, европейским странам необходимо усиливать сдерживание и оборонные возможности для противодействия этим угрозам.

США и внутренние риски Европы усиливают неопределенность

В публикациях отмечается, что заявления о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе и политические сигналы из США могут ослабить сдерживающий фактор НАТО.

На этом фоне в ЕС опасаются, что Россия может воспринять ситуацию как возможность для усиления давления.

Европейские политики также предупреждают о росте внутренней нестабильности в ЕС, связанной с экономическими последствиями войны и энергетическими вопросами.

В ЕС считают, что стратегия России не изменилась

Министр Франции по делам Европы Бенжамин Хаддад подчеркнул, что Россия по-прежнему стремится изменить архитектуру безопасности на континенте, а потому Европа должна продолжать поддержку Украины и усиливать оборонные программы.

В то же время в западных разведках отмечают, что прямых признаков подготовки России к нападению на страны НАТО пока нет.

Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие конфликта зависит от ресурсов Москвы и внутреннего давления.

По оценкам разведки, российская армия несет значительные потери, что в перспективе может поставить Кремль перед выбором между продолжением текущей стратегии и дополнительной мобилизацией.

Украина и ЕС: война дронов меняет характер фронта

Отдельно отмечается, что боевые действия все больше смещаются в сторону беспилотных технологий. Это создает "зону поражения", где традиционная линия фронта фактически теряет прежнее значение, а война приобретает новый технологический характер.