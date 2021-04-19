В ЄС заявили, що не готують санкції проти РФ через скупчення військ на кордоні України

Євросоюз в даний час не готує нових санкцій проти Росії через концентрацію російських військ на кордоні України і ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним. При цьому було відзначено, що все може змінитися.

Про це заявив в глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель на прес-конференції за підсумками неформального онлайн-засідання Ради ЄС.

"На даний момент немає будь-якого руху в бік нових санкцій (проти РФ - ред.)", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про загострення ситуації на Донбасі, кордоні України і ситуації з Навальний.

Боррель також зазначив, що всі ці питання обговорювалися на засіданні глав МЗС ЄС, але ніхто не підняв тему нових санкцій відносно Росії. При цьому він додав, що "все може змінитися".