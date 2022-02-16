В ЄС заявили про готовність до можливих перебоїв постачання газу з Росії

"Ми готові, якщо Росія використовуватиме газ в якості зброї. Декілька країн готові збільшити експорт скрапленого природного газу до ЄС. Ми вже зміцнили наш пан'європейський трубопровід та сполучну мережу електропостачання", - написала вона.

Нагадаємо, нещодавно в Євросоюзі заявляли, що не вірять у те, що Росія може повністю припинити постачання газу до Європи.

При цьому, нещодавно влада Японії заявила про готовність постачання газу до країн ЄС, якщо почнуться перебої із його забезпеченням у разі вторгнення РФ в Україну.

Додамо, російський президент Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього є кілька умов.