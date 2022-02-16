В ЕС заявили о готовности к возможным перебоям поставок газа из России

"Мы готовы, если Россия будет использовать газ в качестве оружия. Несколько стран готовы увеличить экспорт сжиженного природного газа в ЕС. Мы уже укрепили наш панъевропейский трубопровод и соединительную сеть электроснабжения", - написала она.

Напомним, недавно в Евросоюзе заявляли, что не верят в то, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу.

При этом, недавно власти Японии заявили о готовности поставок газа в страны ЕС если начнутся перебои с его обеспечением в случае вторжения РФ в Украину.

Добавим, российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого есть несколько условий.