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Шість країн приєдналися до "кримським" санкцій ЄС проти Росії

Брюссель, Вівторок 25 серпня 2020 00:59
Шість країн приєдналися до "кримським" санкцій ЄС проти Росії
Автор: РБК-Україна

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції відносно Росії до 23 червня 2021 року

Шість європейських країн підтримали рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії через анексії Криму. Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції відносно Росії до 23 червня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті Євроради.

Йдеться про країнах-кандидатах на вступ до Євросоюзу Чорногорії і Албанії, членів європейської зони вільної торгівлі Норвегії та Ісландії, а також про Україну і Грузію.

Нагадаємо, 18 червня ЄС продовжив на рік санкції проти Росії через анексії Криму - обмеження будуть діяти до 23 червня 2021 року.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

Пізніше Європейський союз продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні; дію санкцій продовжили до 31 січня 2021 року.

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