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ЕС осудил задержание американского журналиста в России

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Брюссель, Четверг 30 марта 2023 22:23
ЕС осудил задержание американского журналиста в России Фото: ЕС осудил задержание американского журналиста в России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 марта, Европейский союз осудил задержание американского журналиста и гражданина США Эвана Гершковича в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Еврокомиссии.

"Журналистам должно быть разрешено свободно заниматься своей профессией, и они заслуживают защиты", - говорится в заявлении.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что российские власти снова демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.

Напомним, сегодня журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.

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