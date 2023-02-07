ЕС запустит центр противодействия пропаганды из РФ и Китая, - Боррель
Европейский союз намерен запустить центр противодействия пропаганды из России и Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое приводит Politico.
Он отметил, что этот центр будет создан для изучения организованных компаний по дезинформации и дальнейшему и своевременному выявлению их участников.
Жозеп Боррель заявил, что дальше будет новая волна фейковых изображений, видео и вебсайтов, выдающих себя за СМИ. По его словам, они распространяются в пять раз быстрее скорости света в социальных сетях и службах обмена сообщениями.
Планируется, что это будет децентрализованная платформа по обмену информацией в режиме реального времени. Центр будет контактировать с неправительственными организациями, странами и агентствами по кибербезопасности. Представители центра отмечают, что это позволит лучше понять новые угрозы дезинформации из РФ и Китая.
Напомним, что россияне начали "воевать" против западных танков, хотя они еще не поступили украинским военным, чтобы обесценить их важность на фронте. Таким образом, враг пытается успокоить своих военных.
Российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации западной поддержки Украины.
Организаторы Мюнхенскойконференции по безопасности не желают приглашать представителей властей России, поскольку трибуна форума не является местом распространения пропаганды.
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