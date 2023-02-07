ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС запустит центр противодействия пропаганды из РФ и Китая, - Боррель

Новина українською →
Вторник 07 февраля 2023 20:47
ЕС запустит центр противодействия пропаганды из РФ и Китая, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз намерен запустить центр противодействия пропаганды из России и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое приводит Politico.

Он отметил, что этот центр будет создан для изучения организованных компаний по дезинформации и дальнейшему и своевременному выявлению их участников.

Жозеп Боррель заявил, что дальше будет новая волна фейковых изображений, видео и вебсайтов, выдающих себя за СМИ. По его словам, они распространяются в пять раз быстрее скорости света в социальных сетях и службах обмена сообщениями.

Планируется, что это будет децентрализованная платформа по обмену информацией в режиме реального времени. Центр будет контактировать с неправительственными организациями, странами и агентствами по кибербезопасности. Представители центра отмечают, что это позволит лучше понять новые угрозы дезинформации из РФ и Китая.

Напомним, что россияне начали "воевать" против западных танков, хотя они еще не поступили украинским военным, чтобы обесценить их важность на фронте. Таким образом, враг пытается успокоить своих военных.

Российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации западной поддержки Украины.

Организаторы Мюнхенскойконференции по безопасности не желают приглашать представителей властей России, поскольку трибуна форума не является местом распространения пропаганды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай Жозеп Боррель Евросоюз
NEWS
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России