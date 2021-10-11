ЄС запустить інвестиційний пакет для України розміром 6,5 млрд євро

Європейський союз запустить інвестиційний пакет для України розміром в 6,5 млрд євро. План в рамках співпраці з країнами Східного партнерства буде підкріплений програмою грантів і банківських гарантій.

Про це напередодні саміту Україна-ЄС, який пройде в Києві 12 жовтня, розповів журналістам один з високих чиновників Євросоюзу, передає кореспондент РБК-Україна .

"Буде запущений інвестиційний пакет на 6,5 млрд євро, в рамках економічного та інвестиційного плану, спрямованого на стимулювання державних і приватних інвестицій (в економіку України, - ред.)", - сказав представник ЄС.

Йдеться про новий порядок денний у відносинах ЄС з країнами Східного партнерства, оголошеної на початку липня. Він буде підкріплена програмою грантів і банківських гарантій на 2,3 млрд євро, які за оцінками Єврокомісії, зможуть в майбутньому забезпечити 17 млрд євро інвестицій. Всі ці суми поділяються між країнами-учасниками Східного партнерства.