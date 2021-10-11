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ЕС запустит инвестиционный пакет для Украины размером 6,5 млрд евро

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 12:16
ЕС запустит инвестиционный пакет для Украины размером 6,5 млрд евро Фото: Евросоюз анонсировал инвестиционный пакет для Украины размером на 6,5 млрд евро (neweasterneurope.eu)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Европейский союз запустит инвестиционный пакет для Украины размером в 6,5 млрд евро. План в рамках сотрудничества со странами Восточного партнерства будет подкреплен программой грантов и банковских гарантий.

Об этом накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 12 октября, рассказал журналистам один из высоких чиновников Евросоюза, передает корреспондент РБК-Украина.

"Будет запущен инвестиционный пакет на 6,5 млрд евро, в рамках экономического и инвестиционного плана, направленного на стимулирование государственных и частных инвестиций (в экономику Украины, - ред.)", - сказал представитель ЕС.

Речь идет о новой повестке дня в отношениях ЕС со странами Восточного партнерства, объявленной в начале июля. Она будет подкреплена программой грантов и банковских гарантий на 2,3 млрд евро, которые по оценкам Еврокомиссии, смогут в будущем обеспечить 17 млрд евро инвестиций. Все эти суммы разделяются между странами-участниками Восточного партнерства.

Напомним, Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут быть получены Украиной в конце октября.

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