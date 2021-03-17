RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС запустить COVID-сертифікати не тільки для щеплених, але й для перехворілих

Автор: РБК-Україна

Європейський союз запустить систему COVID-сертифікатів не тільки для тих, хто зробив щеплення, але і для тих, хто перехворів. Це дозволить відновити вільні поїздки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської комісії.

Повідомляється, що "зелений сертифікат" буде доказом вакцинації, отримання негативного тексту на COVID або одужання від цієї хвороби.

"Цифровий "зелений сертифікат" охоплюватиме три типи - сертифікати про вакцинації, сертифікати тестів (тест NAAT / RT-PCR або експрес-тест на антигени) і сертифікати для осіб, що вилікувалися від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Сертифікати будуть видаватися в електронному вигляді або на папері. На них буде QR-код, який містить всю необхідну інформацію.

"Всі люди - вакциновані і невакциновані - повинні користуватися цифровим "зеленим сертифікатом" при поїздках до ЄС. Щоб запобігти дискримінацію щодо осіб, що не були вакциновані, Єврокомісія пропонує створити не тільки сертифікати сумісності вакцинації, але також сертифікати тестів і сертифікати для осіб, вилікувалися від COVID-19 ", - відзначили в комісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз планує визнавати "паспорти вакцинації" тільки для затверджених у ЄС вакцин.

Також стало відомо, що Україна буде видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзсертификатыCOVID-19
Читайте також
В лікарнях Житомира закінчуються ліжко-місця для хворих COVID-19
Прогноз погоди