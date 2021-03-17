ЄС запустить COVID-сертифікати не тільки для щеплених, але й для перехворілих

Повідомляється, що "зелений сертифікат" буде доказом вакцинації, отримання негативного тексту на COVID або одужання від цієї хвороби.

"Цифровий "зелений сертифікат" охоплюватиме три типи - сертифікати про вакцинації, сертифікати тестів (тест NAAT / RT-PCR або експрес-тест на антигени) і сертифікати для осіб, що вилікувалися від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Сертифікати будуть видаватися в електронному вигляді або на папері. На них буде QR-код, який містить всю необхідну інформацію.

"Всі люди - вакциновані і невакциновані - повинні користуватися цифровим "зеленим сертифікатом" при поїздках до ЄС. Щоб запобігти дискримінацію щодо осіб, що не були вакциновані, Єврокомісія пропонує створити не тільки сертифікати сумісності вакцинації, але також сертифікати тестів і сертифікати для осіб, вилікувалися від COVID-19 ", - відзначили в комісії.