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ЕС запустит COVID-сертификаты не только для привитых, но и для переболевших

Автор: РБК-Украина

Европейский союз запустит систему COVID-сертификатов не только для тех, кто сделал прививку, но и для переболевших. Это позволит возобновить свободные поездки.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

Сообщается, что "зеленый сертификат" будет доказательством вакцинации, получения отрицательного текста на COVID или выздоровления от этой болезни.

"Цифровой "зеленый сертификат" будет охватывать три типа - сертификаты о вакцинации, сертификаты тестов (тест NAAT / RT-PCR или экспресс-тест на антигены) и сертификаты для лиц, вылечившихся от COVID-19", - говорится в сообщении.

Сертификаты будут выдаваться в электронном виде или на бумаге. На них будет QR-код, который содержит всю необходимую информацию.

"Все люди - вакцинированные и невакцинированные - должны пользоваться цифровым "зеленым сертификатом" при поездках в ЕС. Чтобы предотвратить дискриминацию в отношении лиц, которые не были вакцинированы, Еврокомиссия предлагает создать не только сертификаты совместимости вакцинации, но также сертификаты тестов и сертификаты для лиц, вылечившихся от COVID-19", - отметили в комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз планирует признавать "паспорта вакцинации" только для утвержденных в ЕС вакцин.

Также стало известно, что Украина будет выдавать международные свидетельства о вакцинации.

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Новости Украины ЕвросоюзсертификатыCOVID-19
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