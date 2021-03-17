ЕС запустит COVID-сертификаты не только для привитых, но и для переболевших

Сообщается, что "зеленый сертификат" будет доказательством вакцинации, получения отрицательного текста на COVID или выздоровления от этой болезни.

"Цифровой "зеленый сертификат" будет охватывать три типа - сертификаты о вакцинации, сертификаты тестов (тест NAAT / RT-PCR или экспресс-тест на антигены) и сертификаты для лиц, вылечившихся от COVID-19", - говорится в сообщении.

Сертификаты будут выдаваться в электронном виде или на бумаге. На них будет QR-код, который содержит всю необходимую информацию.

"Все люди - вакцинированные и невакцинированные - должны пользоваться цифровым "зеленым сертификатом" при поездках в ЕС. Чтобы предотвратить дискриминацию в отношении лиц, которые не были вакцинированы, Еврокомиссия предлагает создать не только сертификаты совместимости вакцинации, но также сертификаты тестов и сертификаты для лиц, вылечившихся от COVID-19", - отметили в комиссии.