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Євросоюз планує визнавати "паспорти вакцинації" лише для затверджених у ЄС препаратів

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 12 березня 2021 20:48
Євросоюз планує визнавати "паспорти вакцинації" лише для затверджених у ЄС препаратів Фото: сертифікат вакцинації (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

У Євросоюзі планують визнавати "паспорти вакцинації" лише у разі щеплення тими вакцинами, які затвердив регулятор ЄС. Таке рішення має спростити вільне пересування у межах блоку.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на свої джерела.

Як повідомляється, єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс пояснив, що країни-члени можуть за власним рішенням вакцинувати своє населення іншими вакцинами. Однак в такому випадку вони не зможуть претендувати на паспорт вакцинації як перепустку для вільних поїздок. Це пов'язано з тим, що ЄС не може бути впевнений у якості цих вакцин.

Рейндерс також додав, що для Єврокомісії головними викликами щодо майбутніх паспортів вакцинації залишається захист даних та питання дискримінації, оскільки не всі люди зможуть отримати доступ до вакцин.

Зазначається, що застосування "зелених сертифікатів" планується виключно до кінця пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало видати тимчасове реєстраційне посвідчення для вакцини від коронавірусу компанії Janssen - підрозділу американської Johnson & Johnson. Єврокомісія вже також схвалила її застосування на території ЄС.

Окрім неї у ЄС затверджені ще три вакцини: Pfizer/BioNtech, AstraZeneca та Moderna.

Також раніше президент Євроради Шарль Мішель різко висловився про поставки вакцин від коронавірусу Росією та Китаєм. Він вважає, що вони використовують ці поставки для пропаганди.

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