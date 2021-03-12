Євросоюз планує визнавати "паспорти вакцинації" лише для затверджених у ЄС препаратів

У Євросоюзі планують визнавати "паспорти вакцинації" лише у разі щеплення тими вакцинами, які затвердив регулятор ЄС. Таке рішення має спростити вільне пересування у межах блоку.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на свої джерела.

Як повідомляється, єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс пояснив, що країни-члени можуть за власним рішенням вакцинувати своє населення іншими вакцинами. Однак в такому випадку вони не зможуть претендувати на паспорт вакцинації як перепустку для вільних поїздок. Це пов'язано з тим, що ЄС не може бути впевнений у якості цих вакцин.

Рейндерс також додав, що для Єврокомісії головними викликами щодо майбутніх паспортів вакцинації залишається захист даних та питання дискримінації, оскільки не всі люди зможуть отримати доступ до вакцин.

Зазначається, що застосування "зелених сертифікатів" планується виключно до кінця пандемії коронавірусу.