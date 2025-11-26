ua en ru
ЕС запускает свою оборонную программу с 300 млн евро для Украины

Евросоюз, Среда 26 ноября 2025 19:56
ЕС запускает свою оборонную программу с 300 млн евро для Украины Иллюстративное фото: Европейский парламент (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейский парламент 25 ноября принял закон, который вводит первую в истории Евросоюза "Европейскую программу оборонной промышленности" (EDIP). В программе предусмотрено 300 миллионов евро на поддержку украинской "оборонки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Европарламента.

Документ был принят 457 голосами "за" при 148 "против" и 33 воздержавшихся. Теперь его должны принять и имплементировать национальные парламенты.

"Закон, принятый во вторник, призван укрепить оборонную промышленность ЕС, способствовать общим европейским оборонным закупкам, наращивать производство оборонной продукции и усилить поддержку Украины", - отмечается в сообщении.

Первая в истории ЕС Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) направлена на укрепление оборонно-технологической и промышленной базы, а также на повышение оборонного потенциала.

Бюджет программы составляет 1,5 миллиарда евро, из которых 300 миллионов будет направлено на поддержку оборонной промышленности Украины. Еще 150 миллионов пойдет в специально созданный Фонд для ускорения трансформации цепи поставок оборонной продукции (инструмент FAST).

Также предусмотрены другие варианты финансирования программы, в частности через программы SAFE и RRF. При этом стоимость компонентов оборонной продукции, которые происходят не из стран ЕС, не может превышать 35% от общей стоимости изделия.

Что предусмотрено для нас

Украина кроме 300 миллионов евро получит также возможность участвовать в совместных оборонных программах стран ЕС. В совместных программах должны участвовать не менее четырех стран: одной из сторон можем стать мы.

Также будет создан специальный "Инструмент поддержки Украины", предназначенный для помощи в модернизации украинского ОПК и интеграции его в европейский оборонпром.

Отметим, еще в январе 2025 года стало известно, что Евросоюз хочет, чтобы страны-члены ускорили наращивание своих запасов оружия. В Брюсселе стремятся подвинуть цели НАТО на 14 лет.

О том, как оборонная промышленность Европы усиливает собственные возможности на фоне российской угрозы и как здесь может помочь Украина - читайте в статье журналиста РБК-Украина Романа Кота.

