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В Еврокомиссии опасаются отставания ЕС от США и Китая

Давос, Пятница 24 января 2025 13:34
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В Еврокомиссии опасаются отставания ЕС от США и Китая Фото: Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейскому Союзу необходимо приложить больше усилий, чтобы не отставать от Соединенных штатов Америки и Китая.

Об этом заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать конкурентоспособность европейской экономики приоритетом", - сказал он.

Он выделил такие структурные проблемы, как относительно медленный рост производительности, который наблюдается на протяжении десятилетий.

"Мы отстаем от США и Китая с точки зрения производительности и роста, и нам нужно это решать", - добавил Домбровскис.

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме 23 января, используя свою речь для критики торговых партнеров, включая ЕС. Он раскритиковал правила блока и штрафы американских технологических компаний, назвав их "формой налогообложения". Он также повторил свою угрозу использовать тарифы для возвращения производства в США, выступив с суровым предупреждением для руководителей и политиков.

"Очевидно, что нам нужно тесно взаимодействовать с администрацией Трампа, ЕС и США - стратегические союзники. Мы работаем вместе уже десятилетиями", - сказал Домбровскис.

Напомним, МВФ в январе обновил прогноз по мировому экономическому росту. Прогнозируется, что глобальный рост составит 3,3% как в 2025, так и в 2026 году, что ниже исторического (2000-2019) среднего показателя в 3,7%.

Прогноз на 2025 год в целом не изменился по сравнению с прогнозом World Economic Outlook (WEO) за октябрь 2024 года, в первую очередь из-за пересмотра прогноза в сторону повышения в Соединенных Штатах, компенсирующего пересмотр в сторону понижения в других крупных экономиках.

В частности, МВФ прогнозирует, что рост ВВП в США в 2025 году составит 2,7%, в то время как в зоне евро - только 1%. В Китае рост ожидается на уровне 4,6%.

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