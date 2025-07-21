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ЕС ввел санкции против иранского организатора экспорта нефти из России

Украина, Понедельник 21 июля 2025 12:00
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ЕС ввел санкции против иранского организатора экспорта нефти из России Фото: санкции ЕС введены против торговца российской нефтью (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз ввел санкции против крупного иранского нефтетрейдера и нескольких его компаний. Это произошло в рамках последнего пакета мер, направленных против России из-за ее войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

ЕС заявил, что Хосейн Шамхани , отец которого является старшим советником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, был включен в санкционный список блока за его роль в торговле российской нефтью и как "центрального игрока" в так называемом "теневом флоте" страны.

Также были названы его дубайские компании Admiral Group и Milavous Group Ltd.

"Хосейн Шамхани занят в экономическом секторе, обеспечивающем существенный источник дохода правительству Российской Федерации", - говорится в заявлении ЕС.

Расследование Bloomberg News в прошлом году показало, что сеть Шамхани стала крупным игроком в экспорте российской и иранской нефти и создала хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве для управления выручкой. Шамхани постоянно оспаривал публикации Bloomberg о своих деловых делах.

Последние санкции ЕС направлены на дальнейшее сокращение энергетических доходов Кремля, большая часть которых поступает от экспорта сырой нефти в Индию и Китай. В рамках нового пакета мер блок также снизил максимальный ценовой предел на российскую нефть.

18-й пакет санкций

Как сообщало РБК-Украина, страны-члены 18 июля ЕС договорились ввести новый санкционный пакет против России.

Ключевым элементом пакета, одобренного послами ЕС, является новый динамический механизм ограничения цен на нефть, который установит потолок на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти. это означает, что цена теперь будет снижена с 60 до примерно 47,60 долларов за баррель.

Новый пакет добавляет 105 новых позиций в списке судов так называемого российского "теневого флота", который Москва использовала для обхода ценового ограничения. Теперь число запрещенных судов превышает 400.

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