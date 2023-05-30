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ЕС ввел новые санкции против лиц, которые угрожают Молдове и Украине

Фото: Флаги ЕС (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

За дестабилизацию общественного порядка и попытку свержения власти в Молдове ЕС ввел санкции против пяти граждан. Также два человека попали под ограничения за угрозы суверенитету Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Европейского союза.

Под санкции попал молдавский политик Илан Шор, который находится за пределами страны. Недавно его приговорили к 15 годам тюрьмы за причастность к краже банковских активов.

Также под ограничения попал Владимир Плахотнюк, которого в Молдове называют олигархом. ЕС ввел санкции против россиянина Игоря Чайки, который является сыном бывшего генерального прокурора РФ.

Суверенитету Украины по мнению ЕС угрожают криминальный авторитет Григорий Карамалак и председатель "Партии регионов" Молдовы и Конгресса молдавских диаспор в России Александр Калинин. Они также попали под санкции.

Переворот в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Его целью было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

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