ЕС ввел новые санкции против Ирана

"Сегодня Совет добавил одиннадцать физических и четыре юридических лица в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в контексте существующего режима санкций по правам человека в отношении Ирана. Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини и насильственной реакцией на недавние демонстрации в Иране" , – говорится в сообщении.

Ограничения были введены в отношении полиции морали Ирана и двух ее ключевых фигур Мохаммада Ростами и Хаджахмада Мирзаи.

Кроме того, ЕС включил в список Иссу Зарепура, министра информационно-коммуникационных технологий Ирана, за его ответственность в отключении интернета. Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов.

"Европейский Союз и его государства-члены осуждают широкомасштабное и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов", - добавили в заключение.