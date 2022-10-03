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Канада ввела новые санкции против иранских чиновников

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Оттава, Понедельник 03 октября 2022 20:00
Канада ввела новые санкции против иранских чиновников Фото: Канада ввела новые санкции против иранских чиновников (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Канада ввела новые санкции против Ирана за предполагаемые нарушения прав человека, в том числе за смерть Махсы Амини, которая скончался, находясь под стражей в иранской "полиции нравов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

"Эти санкции являются ответом на грубые нарушения прав человека, которые были совершены в Иране, в том числе на систематическое преследование женщин и, в частности, на вопиющие действия, совершенные так называемой "полицией нравов" Ирана, которые привели к смерти Махсы Амини", — говорится в заявлении правительства Канады.

Под санкции попали 25 физических и 9 юридических лиц, в том числе должностные лица Корпуса стражей исламской революции и его министерства разведки и безопасности.

Ранее уже Канада ввела санкции в отношении 41 иранского физического лица и 161 иранской компании.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Министерства разведки и безопасности Ирана. Также в санкционный список попал глава ведомства Исмаил Хатиб.

Также стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех иранских компаний, которые производят ударные беспилотники по заказу российской армии.

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Канада Санкции против Ирана Иран
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