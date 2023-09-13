ЕС предложит Украине согласиться на продление запрета на экспорт зерна в пять стран

По его словам, ЕС приложили усилия, чтобы украинское зерно экспортировалось туда, "где оно наиболее необходимо". В то же время он назвал эффективными ограничения экспорта в пять стран - это якобы позволило стабилизировать их рынки. Он выразил надежду, что Украина поддержит дальнейший запрет.

"Давайте не будем это разрушать. Надеюсь, что Украина также будет разделять такой подход. Потому что альтернативой является хаос, - единоличные решения определенных стран-членов, проблемы с протестами, блокированием дорог, - все это не будет хорошим для Украины, никоим образом. Особенно. в ситуации, когда черноморские порты Украины остаются заблокированными", - подчеркнул Войцеховский.

В то же время он предложил увеличить экспорт так называемыми "коридорами солидарности ЕС". Войцеховский считает, что таким образом транзитные возможности для украинского зерна можно увеличить до 4,7 млн. тонн в месяц. Он также отметил, что ЕС предложит платить украинским компаниям компенсацию за стоимость транзита зерна, чтобы поддержать его ценовую конкурентоспособность на мировом рынке.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Евросоюз разрешил пяти странам, граничащим с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета должен завершиться 15 сентября.

При этом в начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

На днях Моравецкий заявил, что Польша не собирается снимать запрет по импорту агропродукции из Украины, несмотря на решение, которое примет Брюссель.

Добавим, что Украина и большинство европейских стран против продления эмбарго на импорт зерна.

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