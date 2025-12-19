ЕС оставляет право направить активы РФ на финансирование Украины, - фон дер Ляйен
Евросоюз оставляет за собой право использовать остатки наличности с российских активов для финансирования кредита, предоставленного Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен .
"Мы оставляем за собой право использовать остатки наличности из российских активов, обездвиженных в ЕС, для финансирования кредита. Это решение, которое мы нашли вместе", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
По ее словам, финансирование Украины после 2027 года будет частью следующего долгосрочного обсуждения бюджета ЕС.
Как сообщалось, 19 декабря Евросоюз принял решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро. Это будет беспроцентный заем.
Украина должна будет вернуть кредит только после того, как РФ выплатит репарации.
Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании займа для Украины, говорится в пресс-релизе Европейского Совета.
Репарационный кредит для Украины
Напомним, что Европейская комиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов России
Однако Бельгия блокирует эту инициативу, поскольку на ее территории сохраняется наибольшая доля активов России.
Если же договориться не удастся, то ЕС должен был рассмотреть "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.
В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.
Как сообщалось, 18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит лидеров ЕС, на котором должны были принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что встреча не завершится, пока не будет найдено решение.