ЕС оставляет право направить активы РФ на финансирование Украины, - фон дер Ляйен

Евросоюз оставляет за собой право использовать остатки наличности с российских активов для финансирования кредита, предоставленного Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен .

"Мы оставляем за собой право использовать остатки наличности из российских активов, обездвиженных в ЕС, для финансирования кредита. Это решение, которое мы нашли вместе", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, финансирование Украины после 2027 года будет частью следующего долгосрочного обсуждения бюджета ЕС.

Как сообщалось, 19 декабря Евросоюз принял решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро. Это будет беспроцентный заем.

Украина должна будет вернуть кредит только после того, как РФ выплатит репарации.

Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании займа для Украины, говорится в пресс-релизе Европейского Совета.