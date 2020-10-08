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ЄС укладе третій контракт на поставку вакцин від COVID-19

Брюссель, Четвер 08 жовтня 2020 16:00
ЄС укладе третій контракт на поставку вакцин від COVID-19
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Євросоюз укладе контракт з компанією Johnson & Johnson на поставку вакцини від коронавіруса. Це буде третій контракт Єврокомісії з компанією-виробником вакцини.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

"Ми підпишемо контракт з Johnson & Johnson на закупівлю вакцин для майбутніх 200 млн осіб", - повідомила вона.

Фон дер Ляйєн зазначила, що подробиці будуть найближчим часом.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що Єврокомісія уклала друга угода про закупівлю вакцини від коронавіруса з компанією Sanofi-GSK.

В кінці липня комісія завершила попередні переговори з фармацевтичною компанією Sanofi-GSK про купівлю вакцини проти COVID-19. Вакцину отримають всі країни-члени ЄС.

Крім того, в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавіруса. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.

Раніше повідомлялося, що у всьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Українська сторона веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

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