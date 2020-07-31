ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ЄС попередньо домовилися про закупівлю 300 млн доз вакцин від COVID-19

Брюссель, П'ятниця 31 липня 2020 23:14
В ЄС попередньо домовилися про закупівлю 300 млн доз вакцин від COVID-19
Фото: шприц з ліками (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Вакцини отримають держави-члени ЄС

Європейська комісія завершила попередні переговори з фармацевтичною компанією Sanofi-GSK щодо покупки вакцини проти COVID-19. Вакцину отримають всі країни-члени Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Передбачається, що, як тільки вакцина виявиться безпечною і ефективною, в ЄК буде договірна база для закупівлі 300 мільйонів доз від імені всіх держав-членів ЄС.

У той же час відзначається, що комісія продовжує інтенсивні обговорення з іншими виробниками вакцин.

Також в Єврокомісії обіцяють допомогти з поставками вакцин в більш вразливі країни.

"Ніхто не буде в безпеці, поки всі не будуть в безпеці", - йдеться в заяві ЄК.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США випустять 500 млн доз вакцин і американську вакцину будуть поставляти в інші країни.

РБК-Україна писало, що після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЕврокомиссияКоронавірусВакцина
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся