ЄС розробляє три варіанти обмежень на російську нафту, - Bloomberg

Європейський союз разом з США працюють над шостим пакетом санкцій проти Росії. Зараз обговорюються три варіанти обмежень на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що США і ЄС ведуть переговори про кроки, які можна зробити для обмеження імпорту нафти з Росії і скорочення доходів Москви, а також осіб, що підтримують режим Володимира Путіна.

Зокрема, обговорюється повна заборона нафти, встановлення граничної ціни і механізм оплати для утримання доходів, які Росія отримала з початку війни в Україні.

За даними ЗМІ, західні лідери побоюються, що пряма заборона Євросоюзу на російську нафту може призвести до різкого зростання цін і дати Кремлю ще більше доходів. При цьому одностайності щодо обмежень на російську нафту в ЄС поки немає. Ряд країн, включаючи Німеччину і Угорщину, чинять опір спробам повністю заборонити російську нафту і газ.

Водночас наголошується, що досягти консенсусу щодо обмеженої заборони на сиру нафту буде простіше, ніж обмежити імпорт дизельного палива та інших продуктів.