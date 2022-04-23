ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС розглядає "розумні санкції" проти російської енергетики, - єврокомісар

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 23 квітня 2022 18:06
ЄС розглядає "розумні санкції" проти російської енергетики, - єврокомісар Фото: єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС працює над черговим пакетом санкцій проти Росії. Він вдарить по російській енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника Єврокомісії, ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

"Тому можуть бути деякі нюанси, але ця робота триває", - заявив Домбровскіс.

При цьому він зазначив, що технічно санкції можуть бути введені протягом одного-двох тижнів, однак для цього потрібна узгодженість всіх членів ЄС.

"Питання тут в основному в тому, що санкції вимагають одностайності серед держав-членів, тому ці політичні дискусії тривають паралельно", - додав єврокомісар.

Водночас міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте сказала, що під час візиту до Вашингтона обговорювала із заступником міністра фінансів США Уоллі Адейемо наступний раунд санкцій щодо Росії.

Міністр підкреслила, що Литва наполягає на санкціях проти енергетичного і фінансового сектора РФ. Головна їхня мета послабити економіку Росії і посадити Володимира Путіна за стіл переговорів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ЄС розглядає три варіанти обмежень на російську нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Евросоюз Нафта
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає