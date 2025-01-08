В ЕС призвали уважать суверенитет стран после заявлений Трампа о Гренландии

На пресс-конференции в среду, 8 января, она отметила, что не будет даваться в конкретные заявления, но подчеркнула, что суверенитет стран ЕС должен уважаться.

"По принципу суверенитет государств должен уважаться. Это также наша дипломатическая ценность и ключевой принцип, по которому мы работаем. Это касается и Дании", - сказала спикер.

Спикер ЕС по экономической безопасности Улоф Гилл призвал не нагнетать после заявлений Трампа о Гренландии.

"Давай здесь немного уменьшим. Мы говорим о достаточно гипотетических вещах здесь и об администрации, которая еще не вступила в должность", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Гренландия фактически не член ЕС, но связана с Европейским Союзом через специальное соглашение об ассоциации для заморских стран и территорий. Гренландия является самым большим островом и частью Дании.