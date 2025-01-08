В ЕС призвали уважать суверенитет стран после заявлений Трампа о Гренландии

ЕС призывает уважать суверенитет стран-членов союза. Этому предшествовало заявление избранного президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитту Хиппер, которую цитирует BT.
На пресс-конференции в среду, 8 января, она отметила, что не будет даваться в конкретные заявления, но подчеркнула, что суверенитет стран ЕС должен уважаться.
"По принципу суверенитет государств должен уважаться. Это также наша дипломатическая ценность и ключевой принцип, по которому мы работаем. Это касается и Дании", - сказала спикер.
Спикер ЕС по экономической безопасности Улоф Гилл призвал не нагнетать после заявлений Трампа о Гренландии.
"Давай здесь немного уменьшим. Мы говорим о достаточно гипотетических вещах здесь и об администрации, которая еще не вступила в должность", - подчеркнул он.
Стоит отметить, что Гренландия фактически не член ЕС, но связана с Европейским Союзом через специальное соглашение об ассоциации для заморских стран и территорий. Гренландия является самым большим островом и частью Дании.
Во время первого президентского срока Дональд Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию. Однако Дания отмечает, что остров - это ее территория и не может быть "продана".
В декабре 2024 года Трамп снова вернулся к заявлениям о желании приобрести Гренландию. Также он пригрозил вернуть под контроль США Панамский канал.
Дания усиливает оборону Гренландии, а также изменила герб на фоне посягательств избранного президента США.
Подробнее о том, что означают заявления Трампа - в материале РБК-Украина.
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