В ЄС закликали поважати суверенітет країн після заяв Трампа про Гренландію

На пресконференції у середу, 8 січня, вона зазначила, що не буде даватися в конкретні заяви, але наголосила, що суверенітет країн ЄС повинен поважатися.

"За принципом суверенітет держав має поважатися. Це також наша дипломатична цінність і ключовий принцип, за яким ми працюємо. Це стосується і Данії", - сказала речниця.

Речник ЄС з економічної безпеки Улоф Гілл закликав не нагнітати після заяв Трампа про Гренландію.

"Давай тут трохи зменшимо. Ми говоримо про досить гіпотетичні речі тут і про адміністрацію, яка ще не вступила на посаду", - наголосив він.

Варто зазначити, що Гренландія фактично не член ЄС, але пов’язана з Європейським Союзом через спеціальну угоду про асоціацію для заморських країн і територій. Гренландія є найбільшим островом і частиною Данії.