В ЄС виступають за ліміт цін на весь газ, а не тільки на російський, - FT

Щонайменше 10 країн Євросоюзу вимагають ввести обмеження на ціни на газ для всіх постачальників. При цьому деякі з них попереджають, що виділення Росії може підштовхнути Володимира Путіна до повного припинення поставок до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами офіційних осіб, серед країн-членів ЄС, які виступають проти пропозиції ввести обмеження виключно на імпорт російського газу - Італія, Польща і Греція.

Відсутність консенсусу з питання обмеження цін на газ означає, що пропозиція, швидше за все, буде обговорюватися лише коротко на екстреній зустрічі міністрів енергетики 9 вересня, покликаної узгодити заходи з надання допомоги споживачам і компаніям в умовах енергетичної кризи, сказали вони.

Кремль пригрозив припинити всі поставки в Європу в разі введення ЄС граничного рівня цін на газ. Поставки російського газу в блок скоротилися приблизно на 80% до 84 млн кубометрів на день з початку вторгнення Росії в Україну.

Війна Путіна в Україні підштовхнула Європу до спроб зменшити десятиліттями існуючу залежність від російських енергоносіїв, оголивши відсутність у Блоку короткострокових альтернатив.

Зусилля з пошуку нових джерел у поєднанні з рішенням Москви скоротити приплив газу по трубопроводах призвели до зростання європейських цін на газ, підвищення цін на електроенергію по всьому континенту і загрозу відключень і нормування електроенергії цієї зими.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонує граничну ціну на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії.

Також повідомлялося, що Росія може припинити постачання газу та інших енергоресурсів до Євросоюзу, якщо Брюссель введе ліміт цін.