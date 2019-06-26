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Росія виплатить Казахстану компенсацію за забруднену нафту

Новини » Енергетика    26.06.2019 - 01:21
Росія виплатить Казахстану компенсацію за забруднену нафту
Ілюстративне фото (twitter.com/NaftogazUkraine)

У Казахстані назвали реакцію російської "Транснафти" професійною

Російський концерн "Транснефть" компенсує казахстанським вантажовідправникам шкоду, завдану відвантаженням забрудненої нафти в порту Усть-Луга в квітні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Казтрансойл".

Зазначаэться, що домовленість між двома нафтовими компаніями була досягнута пыд час зустрічі їх керівників Дымаша Досанова і Миколи Токарєва на засіданні правління міжнародної Асоціації транспортувальників нафти в Санкт-Петербурзі 20 червня.

У "Казтрансойл" відзначають, що "Транснефть" запропонувала механізм компенсації, який суттєво спростить розрахунки і виплати за некондиційну нафту.

"Деталі механізму і сума виплат будуть представлені зацікавленим сторонам в установленому порядку", - повідомив Досанов.

Він також зазначив, що "Транснефть" "відреагувала професійно і зробила все можливе для ліквідації наслідків".

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії трубопроводом "Дружба". Вміст хлорорганічних сполук перевищував норму в десятки разів. Після цього низка країн, зокрема й Україна, припинили транзит і переробку російської нафти.

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Новини України нефтьКазахстанКомпенсацияТранснефть
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