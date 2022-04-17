ЄС виділив Україні ще 50 млн євро на гуманітарну допомогу
Європейський союз оголосив про виділення додаткових 50 мільйонів євро гуманітарних коштів для підтримки цивільного населення, постраждалого від війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
Фінансування буде спрямоване на "задоволення найбільш нагальних гуманітарних потреб" шляхом надання екстрених медичних послуг, доступу до безпечної питної води, житла та захисту, грошової допомоги та підтримки в боротьбі з гендерним насильством.
Таким чином, загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну досяг 143 мільйонів євро.
"В умовах, коли мільйони людей знаходяться в русі або в пастці в зонах активних бойових дій, потреби України вже величезні. Тепер ми повинні бути готові до подальшого посилення безжальних атак Росії на Україну, особливо на Сході", - заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.
Він підкреслив, що нова допомога допоможе людям у важкодоступних районах, позбавленим доступу до охорони здоров'я, води та електрики, а також тим, хто був змушений бігти, залишивши все позаду.
"Україна, ми з тобою", - додав єврокомісар.
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