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ЕС выделил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь

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Брюссель, Воскресенье 17 апреля 2022 12:24
ЕС выделил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь Фото: ЕС выделил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз объявил о выделении дополнительных 50 миллионов евро гуманитарных средств для поддержки гражданского населения, пострадавшего от войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Финансирование будет направлено на "удовлетворение самых насущных гуманитарных потребностей" путем предоставления экстренных медицинских услуг, доступа к безопасной питьевой воде, жилья и защиты, денежной помощи и поддержки в борьбе с гендерным насилием.

Таким образом, общий объем гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну достиг 143 миллионов евро.

"В условиях, когда миллионы людей находятся в движении или в ловушке в зонах активных боевых действий, потребности Украины уже огромны. Теперь мы должны быть готовы к дальнейшему усилению безжалостных атак России на Украину, особенно на востоке", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Он подчеркнул, что новая помощь поможет людям в труднодоступных районах, лишенным доступа к здравоохранению, воде и электричеству, а также тем, кто был вынужден бежать, оставив все позади.

"Украина, мы с тобой", - добавил еврокомиссар.

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