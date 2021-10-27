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ЄС виділив Молдові кошти на подолання газової кризи

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Кишинів, Середа 27 жовтня 2021 17:16
ЄС виділив Молдові кошти на подолання газової кризи Фото: глава ЄК Урсула фон дер Ляєн та прем'єр Молдови Наталія Гаврилиця (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 60 млн євро допомоги Молдові. Ці кошти мають піти на подолання газової кризи, яка склалася через затримки з продовженням контракту з "Газпромом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву главу Єврокомісії після зустрічі з молдовським прем'єром Наталією Гаврилицею.

"Хочу ще раз заявити про нашу повну підтримку Молдови. В цьому контексті Єврокомісія виділить 60 млн євро, щоб допомогти Молдові впоратися з нинішньою енергетичною кризою", - написала Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

Нагадаємо, у понеділок Молдова вперше в історії країни придбала газ не в Росії.

Після цього Молдова уклала контракт на поставку газу ще з одним не російським поставником.

Крім того, Україна вирішила дати Молдові газ у борг, щоб допомогти з подоланням кризи.

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