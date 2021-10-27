ЄС виділив Молдові кошти на подолання газової кризи
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 60 млн євро допомоги Молдові. Ці кошти мають піти на подолання газової кризи, яка склалася через затримки з продовженням контракту з "Газпромом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву главу Єврокомісії після зустрічі з молдовським прем'єром Наталією Гаврилицею.
"Хочу ще раз заявити про нашу повну підтримку Молдови. В цьому контексті Єврокомісія виділить 60 млн євро, щоб допомогти Молдові впоратися з нинішньою енергетичною кризою", - написала Урсула фон дер Ляєн в Twitter.
Нагадаємо, у понеділок Молдова вперше в історії країни придбала газ не в Росії.
Після цього Молдова уклала контракт на поставку газу ще з одним не російським поставником.
Крім того, Україна вирішила дати Молдові газ у борг, щоб допомогти з подоланням кризи.