ЄС виділив 45,6 млн євро Іспанії та Греції через міграційні проблеми

Загалом Комісія мобілізувала понад 1 млрд євро допомоги для держав ЄС через наплив мігрантів

Європейський Союзу (ЄС) виділив 45,6 млн євро надзвичайної допомоги Іспанії та Греції через міграційні проблеми. Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

Так, через збільшення прибуваючих мігрантів, Іспанія отримає 25,6 млн євро, щоб мати можливість їх приймати на південному узбережжі та в Сеуті і Мелільї, а також, щоб допомогти із поверненням мігрантів.

Також ще 20 млн євро було надано Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців для поліпшення умов прийому мігрантів в Греції, зокрема на острові Лесбос.

Як зазначається, загалом Комісія на сьогодні мобілізувала понад 1 млрд євро для надання надзвичайної допомоги, щоб допомогти в управлінні міграцією за поточною фінансовою програмою на 2014-2020 року.

Кошти йдуть на підтримку держав-членів ЄС, які найбільше постраждали від напливу мігрантів: Італія, Греція, Болгарія, Хорватія, Німеччина, Швеція, а тепер і Іспанія.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідери Євросоюзу затвердили план боротьби з міграційною кризою.