Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.49
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.49
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЄС виділив 45,6 млн євро Іспанії та Греції через міграційні проблеми

НовиниПолітика    02.07.2018 - 15:06
Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)
Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)

Загалом Комісія мобілізувала понад 1 млрд євро допомоги для держав ЄС через наплив мігрантів

Європейський Союзу (ЄС) виділив 45,6 млн євро надзвичайної допомоги Іспанії та Греції через міграційні проблеми. Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

Так, через збільшення прибуваючих мігрантів, Іспанія отримає 25,6 млн євро, щоб мати можливість їх приймати на південному узбережжі та в Сеуті і Мелільї, а також, щоб допомогти із поверненням мігрантів.

Також ще 20 млн євро було надано Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців для поліпшення умов прийому мігрантів в Греції, зокрема на острові Лесбос.

Як зазначається, загалом Комісія на сьогодні мобілізувала понад 1 млрд євро для надання надзвичайної допомоги, щоб допомогти в управлінні міграцією за поточною фінансовою програмою на 2014-2020 року.

Кошти йдуть на підтримку держав-членів ЄС, які найбільше постраждали від напливу мігрантів: Італія, Греція, Болгарія, Хорватія, Німеччина, Швеція, а тепер і Іспанія.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідери Євросоюзу затвердили план боротьби з міграційною кризою.

Стало відомо, коли ЄС продовжить санкції відносно Росії СБУ блокувала відшкодування податків на 30 млн гривень підприємству, яке фінансує терористів "ЛНР"
Теги публікації: Евросоюз, фінанси, Греція, Іспанія, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся