Лідери ЄС затвердили план по боротьбі з міграційною кризою

Домовленість була досягнута після майже десятигодинних переговорів лідерів ЄС в Брюсселі

Лідери Євросоюзу затвердили план боротьби з міграційноб кризою. Про це у Twitter повідомив глава Європейської Ради Дональд Туск.

Так, Туск повідомив, що лідери 28 країн-членів ЄС досягли угоди з питань міграційної політики.

EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. — Donald Tusk (@eucopresident) June 29, 2018

"Щоб остаточно порушити бізнес-модель контрабандистів, тим самим запобігаючи трагічним втратам життя, необхідно усунути стимул відправитися в небезпечні подорожі. Це вимагає нового підходу, заснованого на спільних або взаємодоповнюючих діях держав-членів на прийом тих, хто шукає притулок. В цьому контексті Європейська Рада закликає оперативно вивчити концепцію спільного розвитку регіональних центрів прийому", - говориться в заключному документі, розміщеному на сайті Євросоюзу.

Крім того, в документі говориться, що країни ЄС будуть приймати мігрантів на добровільній основі.

"Рішення проблеми міграції вимагає партнерства з Африкою. Нам потрібно вивести нашу співпрацю з Африкою на новий рівень, що вимагатиме не тільки збільшення фінансування. Особливу увагу слід приділяти освіті, охороні здоров'я, інфраструктурі та інноваціям. Африка - це наш сусід", - говориться в документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступає за створення європейських центрів, які обробляли б клопотання про притулок біженців у них на батьківщині.