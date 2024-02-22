ЕС ввел санкции против нескольких лиц и организации из-за попыток дестабилизации Молдовы

Соответствующие ограничительные меры были введены 22 февраля.

В релизе отмечается, что Молдова является одной из стран, "больше всего пострадавшей от последствий незаконного вторжения России в Украину", и серьезные попытки дестабилизации страны участились.

Кто подвергся санкциям

По словам Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Совет ЕС налагает санкции на военизированную организацию: Ассоциацию людей с эполетами "Scutul Poporului", которая "неоднократно пыталась подорвать демократическое правительство Молдовы, в том числе путем подстрекательства к беспорядкам и насильникам" а также ее лидера".

Среди лиц, подвергшихся ограничительным мерам, есть заместитель председателя Департамента оперативной разведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, ответственный за тайные операции Кремля в Молдове, в частности в Приднестровском регионе с 2016 года.

Кроме того, Совет налагает санкции на руководителей медиа-трастов, владеющих несколькими медиа-каналами в стране, и которые "часто распространяют сообщения, направленные на препятствование и подрыв демократического политического процесса".

"В списке также есть другие лица, которые занимаются распространением дезинформации и разжиганием насилия и страха или связаны с делом "Банковское мошенничество", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Что предусматривают ограничительные меры

Лица и организация, которые подпали под нынешние санкции, подлежат заморозке активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

Кроме того, шесть человек подлежат запрету на въезд и транзит через территорию ЕС.

Санкции ЕС за дестабилизацию Молдовы

Напомним, перед этим 30 мая 2023 года Евросовет утвердил санкции против физических лиц, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, или демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в стране.

Под ограничениями уже находятся молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, депутат пророссийской партии "Шор" Марина Таубер и не только.

Прошлым летом к таким санкциям присоединилась нейтральная Швейцария.

Добавим, что к европейским санкциям, направленным против лиц, причастных к дестабилизации Молдовы, присоединилась также Украина.

Кроме того, в октябре прошлого года Канада сообщила о введении санкций против российских коллаборантов в Молдове.