ua ru
Чт, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По примеру ЕС. Украина вводит санкции за дестабилизацию Молдовы

Новина українською →
Четверг 29 июня 2023 21:41
По примеру ЕС. Украина вводит санкции за дестабилизацию Молдовы Фото: Украина присоединяется к санкциям ЕС за дестабилизацию Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и еще ряд государств присоединяются к санкциям Евросоюза, которые направлены против лиц, причастных к дестабилизации Молдовы.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

По словам Борреля, помимо Украины, санкции также введут Северная Македония, Черногория, Албания и Босния и Герцеговина.

При этом намерение присоединиться к ограничениям, которые ввел Европейский Совет, выразили члены Европейской ассоциации свободной торговли и члены Европейской экономической зоны – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению Совета. Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - добавил глава дипломатии ЕС.

Санкции ЕС за дестабилизацию Молдовы

Напомним, 30 мая Евросовет утвердил санкции против физических лиц, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, или демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в стране.

Под ограничениями уже находятся молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, депутат пророссийской партии "Шор" Марина Таубер и не только.

Сегодня стало известно, что к таким санкциям присоединилась нейтральная Швейцария.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Санкции против России
NEWS
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет