ЕС ввел новые санкции против Ирана за поддержку России в войне против Украины

Иллюстративное фото: Европейский Совет (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейский Союз 29 января ввел новые санкции против Ирана из-за поддержки режимом в Тегеране российской агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Совета ЕС.

Отмечается, что военная поддержка России, которую осуществляет режим в Тегеране, представляет прямую угрозу для безопасности Европейского Союза. Учитывая это, Европейский Совет ввел санкции против четырех человек и шести организаций из Ирана.

Под санкции попали участники государственной иранской программы разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, а также иранской ракетной программы. Кто в списке:

  • Khojir Missile Development and Production - компания, вовлеченная в разработку иранских баллистических ракет.
  • Sahara Thunder - подставная компания министерства обороны иранского режима, которая обслуживает логистику и другие нужды иранской армии.
  • Две частные компании, которые вовлечены в поставки критически важных товаров Корпусу стражей Исламской революции.
  • Иранские бизнесмены, генеральные директора и акционеры частных компаний, вовлеченных в участие в иранских программах баллистических ракет и создания БПЛА.

"Сегодняшнее решение увеличивает общее количество лиц, против которых применены санкции в соответствии с этим режимом, до 24 человек и 26 организаций. Режим санкций в последний раз продлевался до 27 июля 2026 года", - сказано в сообщении.

Санкции предусматривают запрет на экспорт, продажу, передачу или поставку из стран ЕС в Иран любых компонентов и технологий, которые используются при разработке и производстве БПЛА и ракет:

  • специальные материалы;
  • сопутствующее оборудование;
  • энергетические материалы и смеси;
  • оборудование для обработки;
  • электроника;
  • компьютеры;
  • средства коммуникации;
  • средства информационной безопасности;
  • датчики, лазеры, навигационные приборы и авионика;
  • аэрокосмические технологии;
  • двигатели;
  • технологии, которые можно использовать для разработки ракет и БПЛА.

 

Напомним, что от ЕС сегодня досталось не только Ирану, но и Кремлю. 29 января ЕС официально включил Россию в "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Также продолжается подготовка 20-го санкционного пакета против России. По заявлению Франции, новый пакет санкций должен заблокировать российский "теневой флот". Это совпадает с мнением Украины, которая считает, что удар по "теневому флоту" и по российской нефтяной торговле в целом может заставить россиян вернуться к восприятию реальности и пойти на мир.

