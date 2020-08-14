ЄС може ввести заборону на в'їзд відповідальним за ситуацію в Білорусі

Глава МЗС Люксембурга Жан Ассельборн заявив, що ЄС може заборонити в'їзд для тих, хто несе політичну відповідальність за ситуацію в Білорусі. За його словами, в числі розглянутих заходів також заморожування активів цих людей.

Про це повідомляє DW.

"Це жорстокий курс дій проти правил і законів вільного суспільства. Він диктатор", - додав Ассельборн.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш і міністерство закордонних справ Литви також приєдналися до заклику до введення санкцій проти керівництва Білорусі.

Нагадаємо, ЄС може запровадити санкції проти Білорусі до кінця серпня.

Крім того, протести в Білорусі тривають вже п'ятий день - детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими і закликав припинити насильство.

Додамо, що Литва в ЄС буде прагнути підняти питання про санкції проти Білорусі.