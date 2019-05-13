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ЄС може ввести санкції проти Росії через паспорти на Донбасі, - Могеріні


В ЄС наразі вивчають можливість введення санкцій

У найближчі тижні Європейський союз продовжить вивчати можливість запровадження санкцій проти Росії через видачу паспортів мешканцям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою. Про це заявила журналістам Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні, повідмляє "Радіо Свобода"

Відповідну заяву Могеріні зробила після засідання Ради Європейського союзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Вона додала, що це питання сьогодні обговорювали не лише з представниками "Східного партнерства", але й на початку засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України заявив, що для того, щоб припинити видачу російських паспортів на Донбасі необхідно ввести масштабні санкції проти Росії у вигляді системної відповіді.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко після зустрічі з главою Європейської Ради Дональдом Туском заявив, що на червневому саміті санкції ЄС проти РФ у зв’язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені.

Зазначимо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік".

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