ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС може ввести нові санкції проти Білорусі, - Reuters

Автор: РБК-Україна

Німеччина обговорює з Європейським союзом можливість введення нових санкцій проти керівництва Білорусі. Нові обмеження почали обговорюватися після того, як сотні протестувальників були затримані під час масових демонстрацій в неділю.

Популярні новини

Про це повідомляє Reuters.

"Цілком можливо, що ці заходи можуть бути спрямовані проти компаній, причетних до порушень прав людини", - заявив представник Міністерства закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, ввечері 12 листопада в Мінську помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі люди в масках викрали з так званої "Площі Змін", а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений в лікарню.

Після цього в Євросоюзі заявили, що готові запровадити додаткові санкції проти Білорусі в разі продовження репресій і насильства щодо демонстрантів.

Крім того, вчора на протестах у Білорусі затримали понад 1100 людей. Затримання відбувалися в різних містах країни, в тому числі і в Мінську.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзБілорусьГерманияСанкції