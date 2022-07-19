ЄС може запровадити додаткові санкції проти Сбербанку, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання з посиланням на джерела пише, що додаткові заходи, крім відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, будуть включати повну заморозку активів. Передбачається, що ці санкції можуть вступити в силу через шість місяців.

Зазначимо, на даний момент ЄС готує пакет з винятками для підсанкційних банків, через які будуть проводитися розрахунки за продукти харчування та сільськогосподарські товари.