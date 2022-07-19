ЕС может ввести дополнительные санкции против Сбербанка, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание со ссылкой на источники пишет, что дополнительные меры, помимо отключения от международной платежной системы SWIFT, будут включать полную заморозку активов. Предполагается, что эти санкции могут вступить в силу через шесть месяцев.

Отметим, на данный момент ЕС готовит пакет с исключениями для подсанкционных банков, через которые будут проводиться расчеты за продукты питания и сельскохозяйственные товары.