ЄС ввів додаткові санкції проти Ірану

У список санкції потрапили два громадянина Ірану

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции в отношении двух граждан Ирана и одной иранской компании. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Совета ЕС.

"Совет глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, осуществляемой Ираном на территории нескольких государств-членов. В связи с этим Совет ЕС постановил включить в список два физических лица и одно юридическое лицо", - отмечается в документе.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа призывала Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.

После этого министр нефтяной отрасли Ирана Бижан Зангане заявил, что действующие в отношении страны санкции США "совершенно незаконны" и Тегеран не намерен их соблюдать.