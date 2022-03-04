ЄС ввів у дію захист біженців з України. Можна жити і працювати до 3 років

Повідомляється, що даний механізм застосовується у зв'язку з масовим припливом людей з України і спрямований на забезпечення негайного захисту переміщених осіб. Мета - дозволити біженцям користуватися правами на всій території ЄС, які включають проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу і доступ до освіти для дітей.

Згідно з механізмом, відразу ж активується захист на початковий період в один рік. Далі цей період може бути автоматично продовжений максимум на один рік. Крім того, надалі Єврокомісія може запропонувати продовжити тимчасовий захист ще на один рік.

Також підкреслюється, що механізм може бути скасований, якщо ситуація в Україні дозволить безпечне і довготривале повернення.

Даний механізм поширюється на громадян України та іноземців, якщо вони проживали в країні до 24 лютого 2022 року. При цьому країни-учасниці ЄС можуть застосовувати його і щодо тих, хто покинув країну незадовго до 24 лютого або виїхали в туристичних або робочих цілях безпосередньо перед цією датою.