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"Я в цей сценарій не вірю". Резніков виключив напад на Київ з Білорусі

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 21:56
"Я в цей сценарій не вірю". Резніков виключив напад на Київ з Білорусі Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає малоймовірним вторгнення Росії і захоплення Києва з території Білорусі. Він підкреслив, що рельєф місцевості і вибудувана на цьому напрямку оборона ускладнять завдання наступаючим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Резнікова в ефірі програми "Свобода слова".

"Я в цей сценарій не вірю, тому що атака на Київ можлива тільки з півночі з території Республіки Білорусь. Не забувайте, що у нас тисяча кілометрів з Білоруссю, з яких близько 750 кілометрів - це болота, зарості, дуже складний рельєф", - сказав Резніков.

За його словами, не в будь-якому місці можна перетнути кордон з Білоруссю. Він додав, що там є всього 250 кілометрів, які можна легко подолати. Однак, уточнив Резніков, в цьому випадку ворожі війська опиняться не під Києвом, а на кордоні з Польщею.

"Тому, навіть з точки зору географії, це складна історія атакувати Київ з півночі. По-друге, до Києва ще потрібно дійти, а це 200 кілометрів. У нас система оборони так налаштована, що до Києва ніхто не дійде", - резюмував Резніков.

Нагадаємо, напередодні Резніков провів телефонні переговори з главою Міноборони Білорусі Віктором Хрениным.

Зазначимо, з 10 лютого на території Білорусі проходять спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022".

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